Журналистка, ворвавшаяся с плакатом в эфир «Время», уволилась с Первого канала

Марина Овсянникова

CentralAsia (CA) - Редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, которая развернула плакат в эфире программы «Время» с призывом остановить военные действия на Украине, уволилась с телеканала. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ее адвокат Сергей Бадамшин. Он уточнил, что заявление подано по собственному желанию из-за несогласия с редакционной политикой канала.

Ранее, 14 марта Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» на «Первом канале» появилась с протестным плакатом против «спецоперации» РФ на Украине. Перед этим женщина записала обращение и призвала российские власти закончить военные действия в этой стране. Впоследствии ее задержала полиция и доставила ее в ОВД «Останкино». Останкинский районный суд Москвы признал Овсянникову виновной по статье об организации несогласованной акции и оштрафовал на 30 тыс. руб. Женщину судили не за выход с плакатом, а за видеообращение, в котором, по версии суда, она призывала к запрещенным на территории России действиям по поводу «спецоперации» в Украине.

Следственный комитет организовал в отношении Марины Овсянниковой доследственную проверку по уголовной статье о «публичном распространении заведомо ложной информации» в отношении российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Марину Овсянникову. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал предоставить ей в случае необходимости политическое убежище. Однако россиянка заверила, что останется в России. В Кремле назвали поступок Марины Овсянниковой «хулиганством».