Узбекистан занял 53 место из 146 в рейтинге счастливых стран

CentralAsia (UZ) - В международном рейтинге Узбекистан занял 53 место из 146 в рейтинге стран по уровню счастья World happiness report, составленным подразделением ООН. По сравнению с прошлым годом страна опустилась на несколько позиций.

В 2021 году Узбекистан занимал 42-е место и лидировал среди стран в Центральной Азии и СНГ. В рейтинге этого года Казахстан занял в рейтинге 40-е место, обойдя Узбекистан, Кыргызстан на 64-м месте, Туркменистан – 78-м и Таджикистан – 83-м.

Финляндия пятый раз подряд заняла первую строчку в списке самых счастливых стран мира. В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США расположились на 16-м месте (на 14-ом месте в 2021 году), Великобритания на 17-ом (18-е в 2021 году), Франция на 20-ом (без изменений).

Из стран бывшего СССР, наилучшие показатели у Литвы и Эстонии - на 34 и 36 месте соответственно, Латвия на 42-ом, Молдавия на 62-ом, Беларусь на 65-ом, Россия на 80-ом (на 60-ом в 2021 году), Армения на 82-ом, Азербайджан 92, Украина на 98, Грузия на 105.

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.