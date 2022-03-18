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В Узбекистане использовано 47,5 млн. доз вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 17 марта прививку против коронавируса получили 119 359 человек. Из них 7 557 человек получили первую дозу вакцины, 19 099 – вторую, 92 703 – третью.

На сегодняшний день в стране общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 47 478 073 дозы.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Ташкента – 13 376 доз. Следом идут Ташкентская (13 022) и Наманганская (12 138) области.

Процесс вакцинации продолжается.

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