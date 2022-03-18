Туркменистан занял 78 место в рейтинге счастливых стран

CentralAsia (TM) - В опубликованном 18 марта Рейтинге стран по уровню счастья 2022 года (World Happiness Report) Туркменистан занял 78 место.

В этом году Туркменистан набрал 5474 балла. Однако авторы исследования указывают, что для оценки счастья в стране использовались данные за 2019 год (доковидный – прим. ХТ), так как провести более свежий опрос не удалось.

Что касается соседей Туркменистана по региону, то Казахстан расположился на 40-м месте, Узбекистан – на 53-м, Кыргызстан – на 64-м и Таджикистан – на 83-м. Россия расположилась на 80-м месте.

Пятый раз подряд рейтинг возглавила Финляндия. В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды.

Самой несчастной страной стал Афганистан, перед которым идут Ливан, Зимбабве, Руанда и Ботсвана.

В 2021 году Туркменистан занимал 97-е место, в 2020 году – 95-е, в 2019 году – 87-е, а в 2018 – 68 место.

Это 10-я, юбилейная редакция исследования, в котором оценивались 146 стран. При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, гарантии занятости и уровень коррупции. А также наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне и стабильность семей.