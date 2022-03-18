«Закрытое небо», украинское ядерное оружие и штурм городов, - СМИ

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - По просьбе Republic военный обозреватель Александр Гольц ответил на некоторые вопросы, связанные со «специальной военной операцией» России в Украине. Что такое режим закрытого неба, который просит установить Украина, могла ли Украина разрабатывать ядерное оружие, что такое избирательные и неизбирательные вооружения, а также возможны ли в XXI веке многомесячные осады городов? Надеемся, это поможет нашим читателям лучше понимать нюансы происходящего в Украине.

Что такое режим закрытого неба, который просит установить Украина?

Введение режима закрытого неба, или, в современной терминологии, режим бесполетной зоны (no-fly zone) представляет собой запрет авиации противника на нахождение над определенным районом под угрозой уничтожения. Бесполетная зона обеспечивается авиационным патрулированием и контролем воздушного пространства со стороны средств ПВО.

В отдельных случая введению режима закрытого неба предшествуют удары по средствам противовоздушной обороны противника, чтобы обеспечить безопасность пилотов, участвующих в патрулировании. Установление режима закрытого неба как способ боевых действий неслучайно появилось в конце прошлого века, когда войны стали принимать ограниченный характер. Дабы уменьшить количество жертв, а заодно и риски, связанные с перспективами длительного ведения войны, политики перестали ставить перед военными задачи тотального уничтожения вооруженных сил противника. Появились концепции ограниченных операций, вроде «принуждения к миру», когда целью является склонение противника силой к выполнению конкретных условий. Впервые две бесполетные зоны были установлены после поражения Саддама Хусейна в 1991 году в ходе «Бури в пустыне». Напомню: освободив Кувейт, американцы не стали развивать наступление на территории Ирака. И тогда возникла необходимость защитить на севере страны курдов, а на юге — шиитское население от варварских атак саддамовской авиации. Надо сказать, что чиновники ООН уже тогда высказывали сомнения в законности такой операции.

Однако следующая бесполетная зона была учреждена в 1993 году в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, запретившего любые неразрешенные полеты над Боснией и Герцеговиной, где шла гражданская война. Затем такая зона была введена в 2011 над Ливией. Прекращение полетов ливийской авиации развязало руки коалиции западных стран, которые нанесли удары по армии Каддафи, что предопределило падение диктаторского режима. В 2018–2019 годах такие зоны над Ливией пытались учредить силы маршала Хафтара.

Из всего этого очевидно, что учреждение бесполетной зоны неизбежно ведет к участию в непосредственных боевых действиях тех, кто эту зону объявляет. Если бы страны НАТО откликнулись положительно на украинские просьбы, это неизбежно привело бы к прямому военному столкновению с Россией. А этого страны НАТО всячески избегают.

Могла ли ⁠теоретически Украина разрабатывать ядерное оружие?

Началу военных действий предшествовало заявление ⁠Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции о том, что Украина готова выйти ⁠из обязательств, которые ⁠она взяла на себя ⁠по подписанному в 1994 году ⁠Будапештскому меморандуму. Согласно этому документу, Украина отказывалась от всего ядерного оружия, которое оказалось на ее территории после распада СССР, и присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия взамен на гарантии безопасности и суверенитета, которые ей дали ядерные державы — Россия, США и Великобритания. Из заявления украинского президента можно было сделать вывод, что Киев намерен создать ядерное оружие.

Однако стоит ли за этим нечто большее, чем пустые угрозы? Следует признать, что у Киева нет проблем со средствами доставки ядерного оружия. В городе Днепр (в прошлом Днепропетровск) находится знаменитый «Южмаш» — самое большое в мире производство стратегических баллистических ракет. Именно там была создана знаменитая СС-18, тяжелая ракета, способная нести свыше 10 ядерных боеголовок. По данным СМИ, до кризиса 2014 года специалисты «Южмаша» осуществляли гарантийное сопровождение российских стратегических ракет. Таким образом, на заводе достаточно компетенций для создания носителя. Устройство ядерной боеголовки не представляет секрета. В Харькове находится знаменитый Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), где работы над атомной бомбой шли еще в 1940 году. Можно уверенно предположить, что создание простого ядерного взрывного устройства не является проблемой для специалистов института.

Однако главной проблемой является отсутствие у Украины оружейных расщепляющихся материалов — урана-235 или плутония, обогащенных до уровня свыше 90 процентов. Для получения урана необходимо создать сложное производство с каскадом специальных центрифуг, которые обеспечили бы выделение урана-235 от урана-238 в природном уране. По мнению специалистов, для создания такого производства потребуются многомиллиардные вложения и долгие годы строительства специального оборудования, которое невозможно закупить. Аналогичная ситуация и с плутонием. Его можно выделить из отходов атомных электростанций. Однако в смеси радиоактивных отходов плутоний составляет около одного процента. И опять-таки его извлечение требует специального оборудования, чрезвычайно сложного и дорогого. Следовательно, и получение плутония заняло бы долгие годы.

При этом следует иметь в виду, что Украина является куда более открытым обществом, чем Северная Корея, которой удалось втайне подготовиться к производству ядерного оружия, а потом выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. На всех атомных объектах Украины регулярно проходили инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Нет сомнений, что работы по созданию ядерного оружия (которые при любых обстоятельствах рассматривалось бы международным сообществом как серьезнейшая угроза) были бы выявлены и пресечены задолго до перехода к практической стадии их реализации.

Что такое избирательные и неизбирательные вооружения, какие есть на вооружении у РФ и Украины?

При кажущейся простоте вопрос о разделении вооружений на избирательные и неизбирательные весьма непрост. Документы по международному гуманитарному праву дают вроде бы вполне ясное определение неизбирательного оружия. Это такое оружие, свойства и характеристики которого изначально не позволяет нацелить его исключительно на так называемых комбатантов, участников боевых действий, и избежать или ограничить потери среди гражданского населения.

«Запрещается нападение неизбирательного характера, которое, как можно ожидать, попутно влечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному преимуществу, которое предполагается получить таким образом», — гласит Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите жертв войны. В нескольких документах перечисляются виды обычного оружия неизбирательного действия и оружия, использование которого вызывает чрезмерные повреждения или страдания. К ним относят:

— любое оружие, основное действие которого заключается в нанесении поражений осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей;

— различные виды мин: мины-ловушки, самодеактивирующиеся мины, оснащенные элементом неизвлекаемости, противопехотные мины, которые не обнаруживаются при помощи общедоступных миноискателей, самодельные мины-ловушки, выполненные в форме безвредных предметов;

— ослепляющее лазерное оружие;

— зажигательное оружие при любых обстоятельствах против гражданского населения и гражданских объектов, а также для уничтожения лесов и иного вида растительного покрова, за исключением случаев, когда такие природные элементы используются противником в военных целях.

Насколько можно понять, ни Россия, ни Украина таким оружием не располагают и уж точно пока не используют. Но кроме этого существуют кассетные бомбы, ракетные боеголовки и снаряды, которые при взрыве разбрасывают поражающие элементы или суббоеприпасы. Опасность этого вооружения заключается не только в поражающих факторах, но еще и в том, что часть боеприпасов не взрывается сразу, а по существу превращается в мины. В 2010 году вступила в действие конвенция, запрещающая применение, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Однако главные производители кассетных боеприпасов и обладатели крупнейших арсеналов этого оружия — США, Россия, Китай — это соглашение не подписали. Также от подписания отказались Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль, Украина, считающие кассетные боеприпасы эффективным оружием. Таким образом, использование кассетных боеприпасов как Россией, так и Украиной вряд ли можно квалифицировать как нарушение конвенции — они ее просто не подписали.

Однако главная проблема заключается в том, что любое тяжелое вооружение можно использовать «неизбирательно», то есть наносить удары, не пытаясь избежать гибели мирных жителей. Такое «неизбирательное» применение «разрешенных вооружений» — авиации, ствольной артиллерии и систем залпового огня — можно увидеть в ковровых бомбометаниях и массированных обстрелах жилых кварталов городов. В истории ХХ века не столь уж редки случаи, когда удары наносились по мирному населению специально, дабы ослабить и подавить волю противника к сопротивлению. Достаточно вспомнить бомбежки гитлеровскими люфтваффе Роттердама и городов Великобритании, бомбардировки американской авиацией Дрездена, бомбежки Северного Вьетнама. Однако «неизбирательное» использование тяжелых вооружений всякий раз обосновывается военной необходимостью и доказать фактическое и сознательное совершение военных преступлений непросто. Зачастую это возможно лишь по прошествии длительного времени.

Возможны ли в XXI веке многомесячные или многолетние осады городов?

Весь период холодной войны военные планировщики не рассматривали всерьез необходимость захвата городов противника. Главной задачей был разгром войск противника, а вовсе не установление контроля над всей территорией противника и уж точно не взятие городов, в которых победитель (если чувствовал обязанность следовать гуманитарному праву) был должен обеспечивать всем необходимым сотни тысяч, если не миллионы жителей. В ходе боевых действий города планировалось просто обойти.

Ситуация изменилась с изменением характера войны, когда армии, многократно превосходившие противника, должны были добиться некой символической победы, захватив главный город врага. Кроме того, такая победа как минимум давала шанс на прекращение организованного сопротивления. С этого момента штурм большого города превратился в кошмар для современных военачальников. В этих боевых действиях существенно снижались, если вообще не сводились на нет, технологические преимущества современной армии. Городские улицы, сколь бы широки они ни были, представляют собой ловушку для современной военной техники. Они ограничивают возможность к маневру танков и бронетранспортеров, по существу превращают их в мишени. Здания превращаются в замечательные фортификационные сооружения.

В иракском Мосуле игиловцы (ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация) соединяли несколько зданий, что позволяло перемещаться, не оказываясь в зоне обнаружения. Более того, подземные коммуникации, которыми пронизан любой современный город, дают возможность оказываться в тылу наступающих войск. Именно поэтому штурм Грозного, в ходе которого российская армия понесла самые крупные потери со времен Великой Отечественной, превратился в кровавый кошмар, длившийся три месяца. Бои за иракский Мосул заняли целых девять месяцев. Из этого можно сделать вывод, что длительные осады городов уже стали реальностью