В Душанбе построят метро при помощи южнокорейских компаний
- Таджикистан, общество
- 18:28, 18 марта 2022
- Просмотров: 159
CentralAsia (TJ) - Министерство транспорта Таджикистана и национальная железнодорожная компания Республики Корея подписали Меморандум о строительстве метро в городе Душанбе.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса, документ подписали министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и исполнительный директор Национальной железнодорожной компании Южной Кореи.
Отмечается, что страны ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Таджикистана и Корейской национальной железнодорожной компанией.
Министр транспорта отметил, что подписание данного меморандума создаст правовую основу для установления взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения