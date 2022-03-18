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В Душанбе построят метро при помощи южнокорейских компаний

CentralAsia (TJ) -  Министерство транспорта Таджикистана и национальная железнодорожная компания Республики Корея подписали Меморандум о строительстве метро в городе Душанбе.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, документ подписали министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и исполнительный директор Национальной железнодорожной компании Южной Кореи.

Отмечается, что страны ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Таджикистана и Корейской национальной железнодорожной компанией.

Министр транспорта отметил, что подписание данного меморандума создаст правовую основу для установления взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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