Узбекистан и Россия запустили кобеджинговые карты UZCARD-«Мир»

CentralAsia (UZ) - Результатом успешного взаимодействия двух платежных систем - узбекской UZCARD и российской "Мир" стал выпуск кобейджинговых карт UZCARD-«Мир» и прием карт «Мир», выпущенных российскими банками, в эквайринговой сети UZCARD.

Сотрудничество было нацелено на то, чтобы сделать жизнь граждан Республики Узбекистан максимально комфортной и удобной, - отметили в компании UZCARD.

Кобейджинговые карты стали удобными для держателей как на территории республики, так и при поездке на территорию Российской Федерации, поскольку они работают сразу с двумя платежными системами: в Узбекистане транзакции проходят в сумах, а в России - в рублях.

В Узбекистане держатели карт UZCARD-«Мир» могут расплачиваться в терминалах и снимать деньги в банкоматах, переводить деньги с карты на карту, производить оплаты по QR-кодам и совершать онлайн-платежи. Сегодня гражданам республики доступны и дополнительные удобства: была введена система безналичной оплаты проезда в метро и в наземном транспорте, в том числе бесконтактным способом. Теперь все поездки можно оплачивать кобейджинговой картой в одно касание и не стоять в очередях.

За пределами страны пользователи получают возможность снимать наличные средства и расплачиваться своей кобейджинговой картой UZCARD-«Мир» в инфраструктуре российских банков – участников платежной системы «Мир». При этом открывать дополнительный счет в иностранной валюте не требуется.

Взаимодействие UZCARD с «Мир» открывают большие возможности не только местным жителям, но и туристам и предпринимателям из России, которые теперь могут воспользоваться своей картой даже в самых отдаленных регионах Узбекистана. Кроме того, в рамках разных форм сотрудничества, платежная система "Мир" работает на всем пространстве ЕАЭС (Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан), а также в Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Турции, Вьетнаме, где кобейджинговой картой UZCARD-«Мир» можно воспользоваться повсеместно в инфраструктуре банков – участников платежной системы «Мир».