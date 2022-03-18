Узбекистан перевез из Украины 5786 граждан и завершил эвакуацию

CentralAsia (UZ) - Узбекистан завершил процесс эвакуации сограждан из Украины. Об этом сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на посла Узбекистана в Польше Бахрома Бабаева.

Это был весьма сложный и тревожный период, ответственность за каждого гражданина Узбекистана руководством страны была доверена нашим дипмиссиям в Украине и Польше, — рассказал Бабаев.

По его словам, на польско-украинской границе в течение 18 дней круглосуточно работали консульские сотрудники, в посольстве в Варшаве круглосуточно работал штаб.

В накопительном пункте для граждан Узбекистана были организованы все условия для ночлега — предоставлены теплые одеяла, оказывалась необходимая медпомощь, организовано горячее питание.

Первоначально предполагалось, что число желающих вылететь в Узбекистан не превысит 1,5-2 тысяч, однако прогнозы не оправдались из-за динамичной развивающейся ситуации в Украине. Поток рос изо дня в день, и самый пик пришелся на 2-4 марта, когда и в накопительном пункте, и в аэропорту накаливалось более чем по 700-800 человек, желающих вылететь на родину, — отметил посол.

За весь период эвакуации гражданам Узбекистана, по разным причинам не имеющим при себе необходимых документов, консульством было выдано 322 сертификата на возвращение.

Практически среди других стран Узбекистан начал первым вывозить своих граждан из Украины. Это было высоко оценено руководством Польши в лице президента, МИД и парламента страны, — добавил Бахром Бабаев.

Всего из Польши в Узбекистан было совершено 25 спецрейсов, перевезено 5786 сограждан.

Эвакуация граждан началась на фоне военных действий в Украине. Первая эвакуационная колонна выехала из Львова 26 февраля.