Президенты России и Франции обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Президент РФ обратил внимание «на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. «В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей», — сообщили в пресс-службе Кремля.