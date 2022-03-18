Бывшую супругу племянника Назарбаева Гульмиру Сатыбалды поместили под стражу на 2 месяца

CentralAsia (KZ) - Бывшую супругу племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды, Гульмиру Сатыбалды, арестовали на 2 месяца, передает пресс-служба суда Нур-Султана.
"18 марта 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.К.", - говорится в сообщении.
Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.
18 марта сообщалось о том, что антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.
Гульмира Сатыбалды задержана 16 марта в порядке ст.128 УПК РК и водворена в ИВС г. Нур-Султана.
13 марта сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы.
«Проверяется причастность Кайрата Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства», - прокомментировали тогда в Антикоррупционной службе.