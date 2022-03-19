Монголия заняла 68 место из 146 в рейтинге счастливых стран

CentralAsia (MNG) - В опубликованном 18 марта Рейтинге стран по уровню счастья 2022 года (World Happiness Report) Монголия заняла 68 место.

В этом году Монголия набрала 5761 балл.

Что касается соседей Монголии по региону, то Китай расположился на 72-м месте. Россия расположилась на 80-м месте.

Пятый раз подряд рейтинг возглавила Финляндия. В первую пятерку также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды.

Самой несчастной страной стал Афганистан, перед которым идут Ливан, Зимбабве, Руанда и Ботсвана.

Это 10-я, юбилейная редакция исследования, в котором оценивались 146 стран. При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, гарантии занятости и уровень коррупции. А также наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне и стабильность семей.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

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