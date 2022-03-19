LG Electronics приостановил все поставки в Россию
- Азия и мир, общество
- 10:03, 19 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил, что приостановил все поставки в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении компании. Также указывается, что производитель «глубоко обеспокоен здоровьем и безопасностью всех людей» и LG по-прежнему привержена «поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи».
При этом, о какой ситуации идет речь, в компании не уточнили.
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