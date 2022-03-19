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За сутки в Монголии выявили 85 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Из новых случаев 42 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 43 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 141 находятся в легком, 393 — в состоянии средней степени тяжести, 72 — в тяжелом и 15 — в крайне тяжелом состоянии.

В стране за сутки зафиксировано 2 летальных исхода от COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тысячи. 108.

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