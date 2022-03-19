Наши войска не будут задействованы в конфликте с Россией на Украине, - глава Пентагона

CentralAsia (CA) - Американские военнослужащие не будут задействованы на Украине, что грозило бы полномасштабным конфликтом с Россией, который никому не нужен. Такое мнение озвучил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании CNN, которое было показано в пятницу.

"Президент [США Джо Байден] четко дал понять, что наши войска не будут задействованы в конфликте с Россией на Украине", - указал Остин. По его словам, "для того, чтобы ввести и поддерживать бесполетную зону, [США] необходимо было бы получить контроль в воздухе, а это, в свою очередь, означало бы взаимодействие с российскими самолетами". Кроме того, американским военным, по словам шефа Пентагона, "пришлось бы вывести из строя российские средства ПВО на Украине, в Белоруссии и России".

"Таким образом, мы бы вступили в конфликт с Россией", - продолжил Остин. "Речь идет о двух ядерных державах. Никто не хочет, чтобы они были вовлечены в конфликт. Это плохо обернулось бы для региона и для мира в целом", - констатировал он.