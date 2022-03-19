Страны Балтии в знак солидарности с Украиной высылают десять сотрудников российских посольств Решение приняли

CentralAsia (CA) - Главы МИД стран Балтии в пятницу объявили персонами нон грата десять сотрудников российских посольств в Латвии, Эстонии и Литве. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трех стран, размещенных на их сайтах.

Как отмечается, данное решение было принято всеми сторонами "в знак солидарности с Украиной". Согласно сообщениям министерств, деятельность этих сотрудников была "несовместима с их дипломатическим статусом".

Дипломатам необходимо покинуть Эстонию в течение 72 часов, сотрудникам посольств в Латвии и Литве на отъезд отведено пять дней.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.