экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Страны Балтии в знак солидарности с Украиной высылают десять сотрудников российских посольств Решение приняли

CentralAsia (CA) -  Главы МИД стран Балтии в пятницу объявили персонами нон грата десять сотрудников российских посольств в Латвии, Эстонии и Литве. Об этом говорится в заявлениях внешнеполитических ведомств трех стран, размещенных на их сайтах.

Как отмечается, данное решение было принято всеми сторонами "в знак солидарности с Украиной". Согласно сообщениям министерств, деятельность этих сотрудников была "несовместима с их дипломатическим статусом".

Дипломатам необходимо покинуть Эстонию в течение 72 часов, сотрудникам посольств в Латвии и Литве на отъезд отведено пять дней.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российские войска временно лишили Украину доступа к Азовскому морю, - Генштаб Украины
  • Зеленский выступил в Бундестаге
  • Украину покинули более 3,1 млн человек, - ООН (карта)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com