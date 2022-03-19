Российские войска временно лишили Украину доступа к Азовскому морю, - Генштаб Украины

CentralAsia (CA) - Российские войска проводят стратегическую наступательную операцию против Украины, пишет Генштаб ВС Украины.

Основные задачи по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, окружению Киева, выходу к административным границам Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены, пишет генштаб.

Российские войска в Донецком оперативном районе временно лишили Украину доступа к Азовскому морю. На подступах к Николаеву российские войска были остановлены совместными действиями подразделений сил обороны.

«Противник пытается компенсировать неудачи в продвижении войск во время наземной операции нанесением ракетно-бомбовых ударов с использованием как высокоточного оружия, так и неизбирательных бомбардировок», - пишет генштаб.

Только за текущие сутки российские войска нанесли 4 ракетных удара (14 ракет) и совершили более 40 воздушных налетов.

Ситуация в Волынском направлении существенно не изменилась. В Полесском направлении российские войска пытаются удержать ранее захваченные рубежи по реке Ирпень, они не предпринимали активных наступательных действий, пишет генштаб.

Российские войска вынуждены переходить к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытаясь перегруппировать остатки сил, а также наладить материально-техническое обеспечение. Российские войска не оставляют попыток возобновить продвижение в сторону Киева, проводится воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

В северном направлении изменений в составе российских войск и характере их действий не произошло. Российские войска продолжают частично блокировать город Чернигов, утверждает генштаб.

Попытки блокировать города Сумы и Харьков, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска продолжаются.

В Луганском направлении российские войска пытаются установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировать Северодонецк.

В районе Рубежного противник закрепился на западной и северо-западной окраинах города, предпринимая безуспешные попытки выйти в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная.

В Донецком направлении оккупационные войска ведут бои в населенных пунктах Верхноторецкое, Крымское, Авдеевка и Тарамчук. Блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя продолжаются.

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