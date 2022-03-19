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86-летний Ален Делон решил добровольно уйти из жизни

CentralAsia (CA) -  86-летний французский актер театра и кино Ален Делон сообщил о желании уйти из жизни с помощью эвтаназии. Об этом рассказал его сын Энтони Делон.

Как сообщает издание RTL, 86-летний актер Ален Делон хочет добровольно уйти из жизни, чтобы не страдать от болезней. Поэтому он намерен прибегнуть к процедуре эвтаназии уже в скором времени.

Актер решил провести эвтаназию в Швейцарии. По словам сына, Делон уже составил завещание. Актер испытывал проблемы со здоровьем в течение нескольких лет. В 2019 году Делон перенес инсульт, после чего долгое время восстанавливался.

Ален Делон прославился благодаря картинам «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964). Актер является офицером ордена Почётного легиона — это одна из самых значимых наград во Франции. Делон также является обладателем премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история».

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