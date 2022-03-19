Главы дипмиссий стран ЕС, США и Японии в Ташкенте обсудили ситуацию в Украине

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 18 марта, в МИД Узбекистана состоялась встреча с главами дипломатических миссий ЕС и его стран-членов, а также Великобритании, Японии, США, по их инициативе, сообщили в МИДе.

Главы иностранных дипломатических представительств информировали о своем видении ситуации в Украине и отметили важность продолжения усилий международного сообщества для скорейшего прекращения огня, проведения конструктивного переговорного процесса, обеспечения международного гуманитарного права в этой стране.

Узбекская сторона заявила о неизменной позиции республики по данному вопросу, предполагающей взвешенный и нейтральный подход, а также призыв к урегулированию ситуации политико-дипломатическим путем.

Подчеркнуто, что Узбекистан поддерживает отношения стратегического партнерства и союзничества с Россией, а также развивает взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.