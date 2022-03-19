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Байден предостерег Китай от поддержки России в войне с Украиной, - Deutsche Welle

CentralAsia (CA) -  Президент США в телефонной беседе с председателем КНР подчеркнул, что поддерживает дипломатическое урегулирование военного конфликта РФ с Украиной. Об этом передает Deutsche Welle.

Президент США Джо Байден предостерег председателя КНР Си Цзиньпина от последствий возможной материальной поддержки Пекином России в войне с Украиной. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу, 18 марта, по итогам почти двухчасового телефонного разговора двух лидеров, посвященного ситуации вокруг Украины.

Согласно сообщению, в ходе беседы Байден «описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей». Президент США подчеркнул, что поддерживает «дипломатическое урегулирование кризиса».

Хотя Белый дом не уточнил, какими именно могут быть эти последствия или что США подразумевают под «материальной поддержкой», пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что пострадать могут огромные торговые потоки Китая. «Санкции, безусловно, являются одним из инструментов в арсенале», - сказала Псаки на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о том, допускают ли США введение торговых пошлин или санкций против КНР.

Как в свою очередь сообщил МИД КНР, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом указал на необходимость прекращения войны в Украине как можно скорее и призвал страны НАТО вести диалог с Москвой. В то же время, согласно заявлению Пекина, китайский лидер не стал возлагать на Россию вину за вторжение в Украину. «Основные приоритеты сейчас состоят в том, чтобы продолжить диалог и переговоры, избежать жертв среди мирного населения, предотвратить гуманитарный кризис, прекратить боевые действия и закончить войну как можно скорее», - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР выразил уверенность в том, что «США и НАТО также должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса». «Что-либо, подобное украинскому кризису, мы не хотим видеть», - цитируют Си Цзиньпина китайские государственные СМИ. По его словам, США и Китай должны признать свою международную ответственность и прилагать усилия для достижения мира на планете.

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