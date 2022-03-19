Байден и Си Цзиньпин провели двухчасовой разговор по ситуации в Украине

CentralAsia (CA) - Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двухчасовой разговор посредством видеозвонка. Стороны обозначили свои позиции по вопросам военных действий в Украине, статуса Тайваня и американо-китайских отношений.

Белый дом не дал комментариев сразу после разговора двух лидеров, но, как ожидается, предоставит подробности чуть позже.

По данным Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о ситуации на Украине, сообщил президенту США Джо Байдену, что Китай всегда выступал за мир и против войны. Господин Си в разговоре с господином Байденом заявил, что лидеры крупных стран должны решать глобальные проблемы надлежащим образом. Председатель КНР в этой связи отметил, что от введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди.

Си Цзиньпин заявил, что в настоящее время китайско-американские отношения еще не вышли из дилеммы, созданной предыдущей администрацией США, а вместо этого сталкиваются со все большими проблемами. Господин Си подчеркнул, что у Китая и США есть разногласия в прошлом и настоящем и они будут в будущем. «Ключ в том, чтобы управлять разногласиями»,— приводит слова председателя КНР «Синьхуа».

Говоря о ситуации на Украине, Джо Байден выразил готовность общаться с китайской стороной, чтобы не допустить эскалации ситуации. Си Цзиньпин указал, что ситуация на Украине такова, какой Китай ее не хочет видеть. «Китай всегда выступал за мир и выступал против войны, что является китайской исторической и культурной традицией. Мы всегда исходили из правильности и неправильности самого дела, выносили независимые суждения, выступали за соблюдение международного права и общепризнанных основных норм международных отношений, придерживались Устава ООН, выступали за общую, всеобъемлющую и устойчивую концепцию безопасности»,— сказал господин Си.

Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации на Украине. «Все стороны должны совместно поддерживать российско-украинский диалог и переговоры, добиваться результатов и мира. США и НАТО также следует вести диалог с Россией, чтобы решить суть украинского кризиса и решить проблемы безопасности как России, так и Украины»,— сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал надлежащим образом решать глобальные проблемы, отметив, что от введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди. «Сейчас главным приоритетом является продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, предотвращение гуманитарных кризисов и скорейшее прекращение боевых действий»,— заявил господин Си.

«Долгосрочное решение заключается во взаимном уважении между крупными державами, отказе от менталитета холодной войны, отказе от лагерной конфронтации и постепенном построении сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры глобальной и региональной безопасности»,— сказал председатель КНР. Он отметил, что Китай делает все возможное для мира и будет продолжать играть конструктивную роль.

Беседа лидеров двух стран в формате видеозвонка продолжалась почти два часа.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности администрацией Байдена тем, что КНР может рассматривать возможность помочь России военной техникой для использования в Украине. Пекин назвал это "дезинформацией".