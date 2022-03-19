Всего с 24 февраля уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата Украины, - Минобороны России

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Вооруженные Силы России за день продвинулись на глубину до 6 км и вышли на рубеж Новоукраинки, Шахтерского, пишет Министерство обороны.

Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенка.

В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники», - пишет Минобороны РФ.