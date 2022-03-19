экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Всего с 24 февраля уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата Украины, - Минобороны России
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  Вооруженные Силы России за день продвинулись на глубину до 6 км и вышли на рубеж Новоукраинки, Шахтерского, пишет Министерство обороны.

Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львов, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенка.

В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники», - пишет Минобороны РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Частично остановлено продвижение российских войск вглубь Украины, - Генштаб ВС Украины
  • За сутки в Монголии выявили 85 новых случаев COVID-19
  • Путин заявил Шольцу о «нереалистичных предложениях» Киева на переговорах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com