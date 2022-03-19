«США ошибочно истолковали стратегические намерения Китая». О чем говорили лидеры Китая и США?

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта провел в режиме видеосвязи разговор с президентом США Джозефом Байденом, пишет «Синьхуа».

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны, главы двух государств откровенно и подробно обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая китайско-американские отношения и ситуацию в Украине.

Дж. Байден напомнил, что 50 лет назад США и Китай сделали важный выбор и обнародовали Шанхайское коммюнике. По его словам, сегодня, спустя 50 лет, в американо-китайских отношениях вновь наступил решающий момент, поскольку дальнейшее развитие этих отношений определит мироустройство XXI века.

«Я хочу еще раз заявить: США не стремятся к «новой холодной войне» с Китаем, не стремятся изменить китайский строй, не стремятся через укрепление отношений с союзниками противостоять Китаю, не поддерживают «независимость Тайваня» и не желают конфликтов с Китаем», - указал президент США. Он добавил, что американская сторона готова к откровенному диалогу и усилению сотрудничества с китайской стороной, твердо придерживается политики одного Китая, рассчитывает на эффективное урегулирование споров и разногласий в целях содействия устойчивому развитию американо-китайских отношений. Дж. Байден выразил надежду на сохранение тесного контакта с Си Цзиньпином, чтобы задавать курс отношениям между двумя государствами.

Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что после их первой с Дж. Байденом «облачной встречи» в ноябре прошлого года в международной обстановке произошли новые важные изменения. Мир и развитие как лейтмотив эпохи столкнулись с серьезными вызовами, и сейчас в мире нет ни мира, ни спокойствия, продолжил китайский лидер. Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и США, по его словам, должны не только развивать в правильном направлении свои двусторонние отношения, но и брать на себя надлежащую международную ответственность, трудясь на благо мира и спокойствия во всем мире.

Си Цзиньпин подчеркнул: и он, и Дж. Байден согласны с тем, что Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать противостояния, как и с тем, что сторонам необходимо усиливать коммуникацию и диалог на всех уровнях и во всех сферах. «Господин президент только что еще раз заявил, что США не стремятся к «новой холодной войне» с Китаем, не стремятся изменить китайский строй, не стремятся через укрепление отношений с союзниками противостоять Китаю, не поддерживают «независимость Тайваня» и не желают конфликтов с Китаем. Я придаю огромное значение этим Вашим словам», - сказал председатель КНР.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, в настоящее время китайско-американские отношения пока еще не вышли из того тяжелого положения, которое было создано предыдущей администрацией США. Напротив, эти отношения сталкиваются со все большими вызовами. Особенно это касается ситуации, когда некоторые представители Соединенных Штатов посылают ложные сигналы силам, выступающим за «независимость Тайваня», что является крайне опасным. Если не удастся разрешить тайваньский вопрос, это окажет судьбоносное воздействие на отношения между двумя странами. Китай надеется, что США смогут уделить должное внимание этой проблеме. «Основная причина текущей ситуации в китайско-американских отношениях заключается в том, что некоторые представители США не выполнили те важные договоренности, о которых мы с Вами условились, а также не реализовали на практике ту позитивную линию, которой Вы придерживаетесь», - сказал председатель КНР. «США ошибочно истолковали стратегические намерения Китая».

Как подчеркнул Си Цзиньпин, у КНР и Соединенных Штатов были и есть разногласия, и их можно ожидать и в дальнейшем. Ключевое значение в этой связи имеет контроль над этими противоречиями. Стабильное развитие китайско-американских отношений отвечает интересам обеих сторон.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Украине.

Лидеры двух стран полагают, что данный телефонный разговор оказался конструктивным. Они поручили рабочим группам обеих стран своевременно провести соответствующую работу, предпринять практические действия, добиться возвращения китайско-американских отношений на путь стабильного развития и приложить усилия для надлежащего разрешения кризиса в Украине.