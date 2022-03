ISW: Украинские войска, вероятно, провели успешное контрнаступление против российских войск в районе Николаева в последние несколько дней (карта)

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - За последние несколько дней украинские войска провели крупную успешную контратаку в районе Николаева, а 18 марта российские войска продолжали закреплять территориальные завоевания только в районе Мариуполя, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 5:30 вечера по восточному времени 18 марта.

Ключевые выводы института

Украинский Генеральный штаб сообщил, что Россия «значительно исчерпала свои людские ресурсы» из-за боевых потерь, случаев членовредительства, чтобы избежать размещения и психологических факторов.

Украинские войска, вероятно, провели успешное контрнаступление против российских войск в районе Николаева в последние несколько дней.

Способность украинских сил провести успешную крупную контратаку указывает на то, что российские силы, пытающиеся окружить Николаев, вероятно, перегружены, и российские силы вряд ли будут иметь возможность возобновить наступательные операции в направлении Одессы в ближайшей перспективе.

Российские войска 18 марта не проводили никаких наступательных операций к северо-западу или северо-востоку от Киева.

Российские войска продолжают неуклонно продвигаться вперед, сокращая Мариупольский «карман».

За последние 24 часа украинские войска пресекли попытку России продвинуться к юго-востоку от Харькова через город Изюм. Россия развертывает дополнительные резервы для усиления Харьковского направления наступления.

Российские и опосредованные силы добились незначительных территориальных завоеваний к северу от города Северодонецк в Луганской области и, скорее всего, нападут на сам город в ближайшие 24-48 часов.

// ISW