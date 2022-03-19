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ЕС изучает план передачи Киеву имущества российских предпринимателей - СМИ

CentralAsia (CA) -  Власти Евросоюза обсуждают возможность передачи замороженных российских активов в ЕС Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Инициатива находится «на очень ранней стадии» разработки, решение по этому поводу пока не принято, сообщает агентство.

В ответ на просьбу прокомментировать эти данные, пресс-секретарь главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер заявил, что пока активы «только заморожены», а сама фон дел Ляйен не просила изучить этот вопрос.

ЕС ввел санкции против десятков российских предпринимателей и топ-менеджеров компаний, в том числе главы «Роснефти» Игоря Сечина, основателя «USM Holdings» Алишера Усманова, акционера НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и главы «Северстали» Алексея Мордашова. Им запретили въезжать на территорию Евросоюза, а все их активы, включая доли в компаниях, счета и недвижимость заморозили.

В качестве одной из причин введения санкций Брюссель называл участие некоторых из этих предпринимателей во встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 марта. На ней обсуждалось дальнейшее ужесточение западных санкций.

Ограничительные меры против ведущих российских бизнесменов являются «бандитизмом на международном уровне», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что предприниматели встречаются с президентом, поскольку ведут бизнес в России, создают рабочие места, поэтому их диалог с властью продолжится.

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