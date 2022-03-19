Российские войска продвигаются на востоке Украины, - «Нью-Йорк Таймс» (карта)

CentralAsia (KG) - Украинские силы продолжают сдерживать наступление российских войск под Киевом, Харьковом и на большей части юга, пишет The New York Times.

Продвижению россиян мешают проблемы со снабжением: многие подразделения по всей стране приостанавливают операции на время перегруппировки. Но на востоке российские силы в последние дни добились устойчивого прогресса, продвигаясь на запад с удерживаемой сепаратистами территории Донбасса.

Несмотря на то, что украинцы удерживают оборону за пределами крупных городов, положение украинской армии на востоке выглядит все более ненадежным, согласно анализу, проведенному на этой неделе исследователями военной аналитической группы RUSI. Эти силы могли попасть в окружение российских войск, продвигавшихся по нескольким направлениям к востоку от Днепра.

Согласно показаниям свидетелей, снимкам и заявлениям местных властей, эти успехи оставили за собой обширный след разрушений.

За последние пару дней российские войска вошли в несколько сел к западу от Донецка. Дальше на север они обрушились на город Изюм, в котором сейчас нет отопления, еды, воды и других основных коммуникаций. Российская и украинская стороны оспаривают, кто контролирует город.

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