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Зеленский о переговорах с Россией: Пришло время встретиться, время поговорить

CentralAsia (CA) -  «Содержательные переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины - это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок», - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

«Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины. В противном случае потери России будут настолько велики, что нескольких поколений не хватит, чтобы восстановиться», - сказал он.

  • Как ранее сообщали в украинской делегации, согласование мирного договора России и Украины займет до 1,5 недель.

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