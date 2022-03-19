Зеленский о переговорах с Россией: Пришло время встретиться, время поговорить
- Азия и мир, политика
- 14:41, 19 марта 2022
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CentralAsia (CA) - «Содержательные переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины - это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок», - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.
«Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины. В противном случае потери России будут настолько велики, что нескольких поколений не хватит, чтобы восстановиться», - сказал он.
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Как ранее сообщали в украинской делегации, согласование мирного договора России и Украины займет до 1,5 недель.
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