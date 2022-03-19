Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 19 марта состоялась инаугурация избранного президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщило государственное информационное агентство ТДХ.

Новый глава государства — сын Гурбангулы Бердымухамедова, который руководил Туркменистаном последние 15 лет.

«Церемония, посвященная инаугурации президента Туркменистана, состоялась сегодня во Дворце Рухыет в столице», - говорится в сообщении агентства.

11 февраля Бердымухамедов-старший, занимавший пост президента Туркменистана с 2007 года, заявил, что решил уступить государственное управление молодому поколению, но останется председателем верхней палаты парламента халк маслахаты.

Через три дня после этого началась избирательная кампания, одним из участников которой стал сын Бердымухамедова — Сердар. В случае избрания Бердымухамедов-младший обещал сохранить нейтралитет страны, развивать добрососедские отношения и укреплять сотрудничество с международными организациями, в частности с ООН.

Выборы состоялись 12 марта и, по данным ЦИК Туркменистана, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов избирателей.