Беларусь не поддерживала никакие военные действия, - Лукашенко
- Азия и мир, политика
- 15:21, 19 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Минск не поддерживал и не поддерживает никакие военные действия ни со стороны России, ни со стороны Украины, ни со стороны других стран, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, цитирует его РИА Новости.
«Я никогда никаких военных действий не поддерживал и не буду поддерживать… Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины. Война неприемлема», - сказал Лукашенко.
В то же время белорусский президент напомнил, что Минск и Москва являются союзниками, и самые тесные у них отношения именно в военно-политической сфере.
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