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США могут отключить Россию от GPS, - глава «Роскосмоса» Рогозин

CentralAsia (CA) -  «США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS, переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС», - сказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, цитирует его «РИА Новости».

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», - сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

Он уточнил, что «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.

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