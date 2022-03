Война в Украине может привести к «урагану голода», - генсек ООН

CentralAsia (CA) - «Мы должны сделать всевозможное, чтобы предотвратить возможный ураган голода и уничтожение глобальной пищевой системы», - написал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своем аккаунте в соцсети.

«Война в Украине уже нарушает цепочки поставок и приводит к резкому росту цен на топливо, продовольствие и транспорт», - написал он.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system.