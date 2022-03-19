экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «карательные меры» в Украине

CentralAsia (CA) -  Украинские националисты должны добровольно сложить оружие и понести заслуженное наказание, в ином случае к ним будут предприняты «карательные меры», написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдет до вас», — написал глава Чечни.

Кадыров также рассказал о получении видеозаписей с захваченными украинскими националистами, которые, по его словам, ранее заявляли, что предпочтут «пасть смертью храбрых», сдаться в плен к чеченцам. Они «притесняли, пытали и убивали» своих соотечественников за безобидные высказывания и обвиняли всех неугодных в госизмене, написал глава Чечни.

«Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины — бег без оглядки», — заявил Кадыров.

Чеченские военнослужащие находятся на Украине в рамках военной спецоперации, проводимой Россией по «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны. 17 марта Кадыров говорил, что на Украину отправят 1 тыс. добровольцев из Чечни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки российская авиация сбила 6 украинских беспилотников, - Минобороны РФ
  • Востоковед рассказал о вероятности нападения Китая на Тайвань
  • Туркменистан занял 78 место в рейтинге счастливых стран


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com