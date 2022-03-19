Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «карательные меры» в Украине

CentralAsia (CA) - Украинские националисты должны добровольно сложить оружие и понести заслуженное наказание, в ином случае к ним будут предприняты «карательные меры», написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны. Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдет до вас», — написал глава Чечни.

Кадыров также рассказал о получении видеозаписей с захваченными украинскими националистами, которые, по его словам, ранее заявляли, что предпочтут «пасть смертью храбрых», сдаться в плен к чеченцам. Они «притесняли, пытали и убивали» своих соотечественников за безобидные высказывания и обвиняли всех неугодных в госизмене, написал глава Чечни.

«Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины — бег без оглядки», — заявил Кадыров.

Чеченские военнослужащие находятся на Украине в рамках военной спецоперации, проводимой Россией по «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны. 17 марта Кадыров говорил, что на Украину отправят 1 тыс. добровольцев из Чечни.