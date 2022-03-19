Санкции против России приведут к тому, что ключевым игроком станет Китай и его юань - СМИ

CentralAsia (CA) - Военная спецоперация на Украине и антироссийские санкции изменят иерархию резервных валют и повлияют на стоимость сырьевых товаров. Ключевым игроком станет Китай и его юань, считает автор статьи SCMP (South China Morning Post, HK).

Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара США и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать его примеру.

У Пекина также может возникнуть соблазн приобретать российские товары со значительной скидкой, тогда как цены у других экспортеров растут.

Все вооруженные конфликты — это человеческие трагедии, но некоторые из них также имеют далеко идущие глобальные экономические и финансовые последствия. Военная спецоперация России на Украине — одна из них. Она породит долгосрочные последствия для иерархии резервных валют, а также окажет большое влияние на стоимость сырьевых товаров. Судя по всему, во всех этих изменениях Китай и его юань будут ключевыми игроками.

Что касается резервных валют, то следует посмотреть, как обстояло дело до военной операции России. Данные Международного валютного фонда, опубликованные в декабре, показывают, что доллар США, евро, японская иена, британский фунт стерлингов и китайский юань являются пятью основными резервными валютами, которыми владеют центральные банки по всему миру.

Доминирует доллар с 59,1% мировых резервов, а евро отстает с показателем 20,5%. Иена, фунт и юань составляют соответственно 5,8, 4,8 и 2,7%.

С учетом огромной экономической мощи Китая может показаться странным, что юань занимает лишь такое незначительное место в глобальных валютных резервах. Однако в существенной степени это является отражением того факта, что емкость и ликвидность рынка казначейских облигаций США остаются пока непревзойденными, а также того, что основная часть мировой торговли по-прежнему осуществляется в валютах, отличных от юаня.

Справедливости ради следует отметить, что собственные золото-валютные резервы России имели существенно иной состав. Стремясь ограничить свои резервы в долларах США, Центральный банк России потратил годы на их диверсификацию, уделяя особое внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях.

Действительно, проведенный агентством "Рейтер" анализ состава резервов российского центрального банка по состоянию на середину 2021 года показал, что 32,3% их объема были в евро, 21,7% в золоте, 16,4% в долларах США, 13,1% в юанях и 6,5% в фунтах.

В прошлом месяце в ответ на начало военной спецоперации России на Украине Великобритания, ЕС, Япония и США обнародовали ряд санкций, включая замораживание активов Центрального банка России, которые находились в пределах их законной досягаемости.

Поскольку эти страны (но не Китай), заморозили соответствующие активы российского Центрального банка, его способность использовать свои резервы для защиты стоимости российского рубля была серьезно подорвана.

Те, кто заморозил российские активы, пришли к выводу, что размах спецоперации России оправдывает такой ответ, но ни в коем случае нельзя недооценивать юридические аспекты этого действия Запада.

Весь смысл золотовалютных резервов центральных банков состоит в том, что они являются безопасным и доступным хранилищем богатства страны-владелицы, и она может использовать по мере необходимости.

Страны, которые ввели эти санкции, вероятно, посчитали, что в сложившихся обстоятельствах они должны действовать, чтобы заморозить активы России, но другие государства могут счесть, что таким образом в мире создан нездоровый прецедент, который требует соответствующих ответных мер, например, ускорения темпов диверсификации резервов.

Вполне вероятно, что и Пекин тоже может счесть целесообразной дальнейшую диверсификацию валютных резервов Китая составляющих сейчас 3,2 триллиона долларов США.

И в других странах политики могут прийти к выводу, что структура их собственных валютных резервов должна быть более диверсифицированной, и могут склониться к увеличению своих резервов в юанях.

Затем идут товарные рынки. После начала российской спецоперации на Украине, последовавшие за этим санкции, а также "самосанкции", которые приняли некоторые западные компании, чтобы дистанцироваться от России, привели к фактическому разделению рынков энергоносителей и металлов между нероссийскими и российскими продуктами.

В основном цены на энергоносители и металлы резко выросли по мере резкого переформатирования рынков. Спрос на них может быть в целом остаться таким же, каким он был и до российской спецоперации на Украине, но ограниченный доступ к российским энергоносителям и металлам представляет собой серьезный удар с точки зрения предложения.

Что касается собственно энергоресурсов и металлов из России, то Москве по-прежнему необходимо найти покупателей везде, где она может, но, возможно, ей придется идти на существенные скидки по сравнению с рыночными ценами на нероссийские товары.

Это возвращает нас к Китаю и более широкому подходу к диверсификации им своих валютных резервов.

Золтан Позар (Zoltan Pozsar) из Credit Suisse на прошлой неделе высказал оригинальную мысль о том, что в нынешних условиях у Пекина может возникнуть соблазн в рамках диверсификации своих валютных резервов арендовать и наполнить суда российскими энергоносителями со значительной скидкой, что фактически сделает эти товары компонентом валютных резервов Китая и снизит его зависимость от казначейских обязательств США.

В любом случае российская спецоперация на Украине — это то событие, которое приведет к значительным мировым экономическим и финансовым изменениям.