За последние 3 недели Украину покинуло более 3 млн человек, а количество внутренних беженцев превышает 6 млн

// Укринформ.

CentralAsia (CA) - По состоянию на 16 марта в Украине насчитывается 6,48 млн внутренних беженцев, говорится в отчете the Protection Cluster.

Как отмечает Агентство ООН по делам беженцев, за последние три недели более 3,1 млн беженцев были вынуждены покинуть Украину.

В дополнение к тем, кому пришлось бежать, около 13 миллионов человек пострадали в районах, наиболее пострадавших от войны на территории Украины, и нуждаются в гуманитарной помощи и помощи в области защиты.

«Многие люди остаются в ловушке в районах эскалации конфликта и не в состоянии удовлетворить свои основные потребности, включая продовольствие, воду и медикаменты», - говорится в сообщении.

Гуманитарная ситуация в таких городах, как Мариуполь и Сумы, крайне тяжелая, жители сталкиваются с критической и потенциально фатальной нехваткой продовольствия, воды и медикаментов, говорится в сообщении.

В Одессе власти обратились за поддержкой в предоставлении общей продовольственной помощи для удовлетворения потребностей примерно 450 тыс. человек в городе, а также медикаментов.

Гуманитарные потребности на востоке Украины становятся еще более насущными. Более 200 тыс. человек в настоящее время не имеют доступа к воде в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то время как постоянные обстрелы в Луганской области разрушили 80% некоторых населенных пунктов, оставив 97 тыс. 800 семей без электричества.

Справка: Глобальный кластер защиты (GPC) представляет собой сеть неправительственных организаций (НПО), международных организаций и учреждений Организации Объединенных Наций (ООН), занимающихся защитой в условиях гуманитарных кризисов, включая вооруженные конфликты, связанные с изменением климата и стихийные бедствия. GPC уполномочен МПК, возглавляемым Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), управляется Стратегической консультативной группой, сопредседателем которой является Координатор GPC и оперативная НПО, и обслуживается Оперативной ячейкой с участием многих партнеров.