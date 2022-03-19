Битва за Киев будет крупнейшей городской битвой за 80 лет, - репортаж «Нью-Йорк Таймс»

дым к югу от Киева после ночных взрывов

CentralAsia (KG) - Столица Украины — самый большой приз для российских военных. Если Россия попытается взять ситуацию под контроль, это может привести к одному из крупнейших городских конфликтов со времен Второй мировой войны.

Город Киев занимает площадь 325 квадратных миль (840 кв. км) и разделен широкой рекой. В нем около 500 000 построек — фабрики, богато украшенные церкви и многоэтажные дома — многие на узких извилистых улочках. Примерно два миллиона человек остаются после крупной эвакуации женщин и детей.

К северо-западу и востоку к городу, столице Украины, при поддержке танков, бронетехники и артиллерии приближаются десятки тысяч российских военнослужащих. В Киеве украинские солдаты и гражданские добровольцы укрепляют центр города заграждениями, противотанковыми минами и артиллерией.

Киев остается самым большим призом для российских военных — это местопребывание правительства и город укоренился как в русской, так и в украинской идентичности. Но для его захвата, говорят военные аналитики, потребуется яростный и кровавый конфликт, который может стать крупнейшим городским сражением в мире за 80 лет.

«То, что мы наблюдаем в Киеве, затмевает все, что мы видели со времен Второй мировой войны», — говорит Дэвид Килкаллен, подполковник австралийской армии в отставке, который всесторонне изучал боевые действия в городских условиях. «Если они действительно хотят сравнять Киев с землей, они могут», — сказал он о российском руководстве. «Но уровень политического и экономического ущерба будет огромным».

Для сравнения, одним из крупнейших городских сражений в этом столетии была девятимесячная осада Мосула в Ираке в 2016 и 2017 годах с целью изгнания бойцов Исламского государства. Мосул занимает площадь 70 квадратных миль (180 кв. км), а во время войны в нем проживало около 750 000 человек — это лишь малая часть от численности Киева, где довоенное население столичного региона составляло 3,6 миллиона человек.

Переговоры о прекращении огня продолжаются, и долгая огненная битва за Киев не является неизбежной. Несмотря на превосходство в численности и огневой мощи, Россия не добилась прорыва. Западный официальный представитель на брифинге с журналистами на прошлой неделе заявил, что русские понесли тяжелые потери, не смогли установить какое-либо значимое присутствие на бездорожье и, что, пожалуй, самое удивительное, не смогли добиться господства в воздухе.

Но первые этапы битвы уже начались, с обстрелов крылатыми ракетами, движений войск для окружения города и битвой за превосходство в воздухе. Тяжелые перестрелки на улице за улицей, похожие на партизанскую войну, охватили северо-западные пригороды, такие как Ирпень, важные ворота в город. Это может быть началом долгой, затянувшейся осады с использованием голода и уличных боев для продвижения к центру города.

После трехнедельных боев в пригородах украинские солдаты и добровольцы, которые действуют небольшими разрозненными подразделениями и в значительной степени полагаются на засады, все более уверенно обороняют город. Часть их стратегии состоит в том, чтобы сделать нападение настолько дорогостоящим для российской армии, чтобы оно истощило или деморализовало ее войска еще до того, как они достигнут центра города.

«О капитуляции Киева не может быть и речи», — сказала лейтенант Татьяна Черновол, командир противотанкового ракетного подразделения, действующего на окраине города. «Все идет гораздо лучше, чем мы думали».

42-летний лейтенант Чорновол — бывшая активистка движения уличных протестов в Украине, которая отправила двоих своих детей в безопасное место, прежде чем явиться на службу в качестве офицера запаса. Она командует двумя группами по 6 человек, стреляя ракетами украинского производства, установленными на треноге, которые они перевозят на позиции для засады на своих личных автомобилях.

Во время интервью у горящего продуктового склада в пригородном городе Бровары лейтенант открыла хэтчбек и обнаружила бежевую трубку с ракетой «Стугна-П». Она имеет дальность действия в три мили и поражает цель диаметром в 30 см.

На вид невозмутимый лейтенант Черновол описала украинскую тактику засад, которая определила ранние этапы битвы за столицу. На прошлой неделе, по ее словам, она подорвала российский танк в нескольких милях к востоку от Бровар на трассе М01.

«Мы ищем огневые позиции, где мы можем видеть участок дороги», — сказала лейтенант Черновол, добавив, что «мы знаем, что колонна в конечном итоге будет двигаться по дороге». С ее машиной, припаркованной на некотором расстоянии, покрытой камуфляжем, она и ее команда подстерегали в зарослях в течение трех дней, прежде чем русская колонна с грохотом помчалась по дороге.

Когда пришла команда открыть огонь, она использовала лазер, чтобы навести танк на цель, нажала кнопку, затем увидела, как танк загорелся, прежде чем она бросилась обратно к своей машине, чтобы избежать ответного огня. «Я стреляю по технике», — сказала она, когда ее спросили о человеческих жертвах. «Если они заберутся внутрь, это их вина».

Тактика, описанная лейтенантом Чорноволом, характерна для обороны города, которая опирается на сочетание сложных систем ПВО, армейских подразделений, гражданских добровольцев и военизированных организаций.

Городская среда благоприятствует минам-ловушкам, засадам и легковооруженным, но мобильным защитникам от регулярной армии. Украинцы разложили на обочинах дорог противотанковые мины размером с пирог, которые можно быстро перетащить по улицам, чтобы заблокировать продвижение. Городская сеть дорог направляет бронетехнику захватчиков на узкие улицы, где они становятся уязвимыми.

У русских тоже есть грозная сила, но другого характера. Они полагаются на превосходящую численность войск и мощное, но менее мобильное вооружение.

Российские танки, например, методично движутся длинными колоннами через небольшие города под Киевом, редко сбиваясь с дорог. Порой они создают огромные пробки.

По западному берегу Днепра солдаты и транспортные средства двух базирующихся в Сибири общевойсковых армий (на языке крупных российских военных группировок) продвигаются вперед, сказал Майкл Кофман, директор по исследованиям России в исследовательском институте CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния. По его словам, подразделения российского спецназа, превратили когда-то спокойный пригород Ирпеня в зону боевых действий.

На восточном берегу 41-я общевойсковая армия России ведет разведку в отдаленных городах, таких как Бровары, где лейтенант Черновол подорвала российский танк.

По словам г-на Кофмана, почему русские выдвигают танки в городской пейзаж на окраинах Киева, где они уязвимы для засады, остается загадкой. «Они пытаются быстро продвигаться по дорогам, в то время как украинцы пытаются атаковать их в городах, а не в открытом поле», — сказал он.

И время не на стороне россиян. Киев окружен болотами, которые теперь оттаивают с наступлением весны и мешают любым попыткам русских рассредоточить свои тяжелые вооружения по периметру города. Танки, выбравшиеся за пределы дорог, уже тонут в грязи.

По словам г-на Кофмана, остается неясным, предпримет ли российская армия полномасштабный штурм города, но пока что передвижения предполагают планы по крайней мере окружить Киев.

Для этого потребуется завоевать господство в небе, чего Россия безуспешно пытается добиться. Украинские и российские пилоты столкнулись в воздушном бою над Киевом, а российский самолет врезался в один из районов. Иногда можно увидеть взлетающие в небо шлейфы украинских зенитно-ракетных комплексов.

Аналитики говорят, что России не удалось контролировать небо над Киевом, потому что она не уничтожила ракеты ПВО города или все секретные взлетно-посадочные полосы на западе Украины, используемые украинскими пилотами для защиты столицы.

Ночью в Киеве над головой раздаются гулы от ударов ПВО, а утром на парковках и в садах вокруг Киева можно найти искореженные, серебристые, металлические остатки российских крылатых ракет, выпущенных с российской территории за сотни километров.

Сухопутные бои превратились в ожесточенную битву за пригородные города и шоссе, за территорию складов, автосалонов и кварталов одноэтажных домов и многоквартирных домов на окраинах города, перемежающихся участками соснового леса.

Например, в городе Горенка, примерно в миле к северу от Киева, то, что когда-то было тихим пригородом, теперь представляет собой картину разрушений от российских обстрелов. Дороги испещрены воронками от минометных мин и усеяны остриженными ветками деревьев. Автомобили пробиты осколками, а с домов снесло листовое железо. Сгорел обширный склад французского магазина товаров для дома и сада Leroy Merlin.

На обочине дороги стояли два пустых контейнера для американских противотанковых ракет «Джавелин», «Raytheon/Lockheed Martin», «Управляемая ракета для надводных целей »— гласит трафаретная маркировка. Украинцы шутят, что после войны они будут использовать эти трубы для хранения картошки.

Несколько дней назад в Хоренке раненая в бою собака одиноко ковыляла на трех ногах среди груды кирпичей разрушенного дома.

«Месяц назад здесь жили люди, это был нормальный город, — говорит лейтенант Артем Болюх, бывший архитектор, ныне в армии, по прозвищу Художник. «Теперь это наш внешний периметр».

Как и лейтенант Черновол, он добирается до своей позиции и обратно на гражданском автомобиле — сером универсале «Тойота», сливаясь с тонким потоком машин, все еще передвигающихся на киевских улицах.

Чтобы полностью окружить Киев, россияне должны провести еще несколько пригородных боев. По словам г-на Килкуллена, эксперта по городским боям, после этого перед российскими военными открываются два варианта: морить город голодом или попытаться штурмовать квартал за кварталом.

В современных городах, как правило, ограниченные запасы продуктов питания, поскольку продуктовые магазины полагаются на регулярные поставки, и Киев не является исключением. Но, по словам г-на Килкуллена, острая нехватка продовольствия, скорее всего, начнется в Киеве не раньше, чем через месяц. На данный момент шоссе на юго-запад остается открытым для поставок оружия и продовольствия.

С другой стороны, уличные бои нанесли бы захватчикам значительный урон. По словам г-на Килкуллена, российские военные могут также пропустить некоторые этапы классического городского штурма, попытавшись, например, совершить рейд спецназа в центр города или начать штурм до завершения окружения.

И, несмотря на тактические успехи Украины в битвах за пригороды с использованием небольших подразделений, таких как засадные группы лейтенанта Черновола, российские силы остаются серьезной угрозой, говорит Дима Адамский, эксперт по политике безопасности России в Университете Рейхмана в Израиле.

«Они адаптируются, — сказал он, — и продолжают выполнять свои оперативные задачи».

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