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Польша предложила ЕС ввести полную торговую блокаду против России
польский премьер-министр Матеуш Моравецкий
польский премьер-министр Матеуш Моравецкий

CentralAsia (CA) -  Польша предложила Европейскому союзу в дополнение к уже введенным санкциям устроить полную торговую блокаду России, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, его слова приводит польский телеканал TVN24.

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — сказал он.

Отвечая на вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Белоруссию и Россию и о перспективах принятия ЕС решения о закрытии европейских дорог для российских грузов, глава правительства выразил надежду, что это послужит «очередным отрезвлением европейских лидеров», и Совет Евросоюза введет очередной пакет санкций.

Он подчеркнул, что Россия должна быть полностью отрезана от торговли, что, по его мнению, заставит Москву задуматься.

Как сообщает TVN24, в субботу перед пограничным переходом из Белоруссию в Корощине (Любельское воеводство) подъезд к терминалу перекрыли около ста человек. Утром очередь грузовиков составляла 27 км. Полиция установила буферную зону, отделяющую протестующих от грузовиков.

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