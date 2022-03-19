Индия отправила в Узбекистан через Афганистан первый транзитный груз

CentralAsia (UZ) - Индия впервые отправила в Узбекистан коммерческий груз транзитом через Пакистан и Афганистан, пишет издание The Tribune.

16 марта колонна грузовиков со 140 тоннами товаров — в основном, сахара — выехала из Кабула в Ташкент. До этого груз шёл из индийского Мумбая морем до Карачи, затем проехал через Пакистан до Торхама, где пересёк афганскую границу.

Отправка груза была организована индийской стороной в частном порядке. Осуществить её позволило соглашение о транзитной торговле между Узбекистаном и Пакистаном.

«Теперь это [транзит] перейдёт на регулярную основу. Узбекистан сможет импортировать товары из любой страны через порты Пакистана», — сообщил анонимный пакистанский чиновник.

В Кабуле министр промышленности и торговли временного правительства Афганистана Мавлана Захир организовал торжественную встречу грузов. Афганская сторона назвала это важным шагом к установлению торговых связей между Центральной и Южной Азией.

Афганистан также может отправлять товары в другие страны транзитом через Пакистан, отмечается в сообщении.

Узбекистан уже несколько лет делает шаги по увеличению роли южных путей поставки грузов во внешней торговле. Отмечается, что это более быстрый и дешёвый выход к морским портам. В ноябре 2021 года в Пакистан прибыл первый транзитный груз из Узбекистана.

Пакистан, в свою очередь, упростил транзит для узбекских дальнобойщиков — грузовики могут въезжать в страну, не внося залог по въездным сборам. В феврале президент Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение о транзитной торговле с Пакистаном.

Однако до недавнего времени дело осложняла ситуация в Афганистане. Прохождение афганской таможни осложняла коррупция, а после прихода «Талибана» — отсутствие профессиональных навыков у проверяющих, из-за чего грузы могли задержаться на неделю.

В январе афганское временное правительство утвердило маршрут железной дороги, дающей Узбекистану выход к пакистанским портам. Как отмечал Мирзиёев, этот проект поможет диверсифицировать транспортные пути и рынки экспорта, а также сделать транзит дешевле.