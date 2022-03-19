Музей Будущего начал работу в Дубае

CentralAsia (CA) - В Дубае открылся Музей Будущего. Его семиэтажное здание было построено без внутренних опор, а его фасад из нержавеющей стали был украшен арабской каллиграфией, передает Еuronews.

На 30 тысячах кв. м этого архитектурного шедевра располагается научно-образовательный центр. Здесь будут встречаться лучшие умы со всего мира для того, чтобы находить решения для общих проблем всего человечества.

Как нам объяснила министр ОАЭ по высоким технологиям и председатель космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири, музей будет играть важную роль научно-технической экосистеме страны:

«Дубайский музей будущего будет служить площадкой для встреч между людьми — для самого главного компонента необходимого для инноваций и развития. Потому что они позволяют увидеть весь спектр возможностей и понять проблемы».

Одна из экспозиций музея посвящена 2071 г., времени, когда ОАЭ исполнится 100 лет. Глава Фонда Dubai Future, объяснил нам, в чем особенность этого Музея Будущего:

«В отличии от других музеев, где стоимость экспонатов возрастает со временем, потому что они становятся древнее, мы показываем будущее и поэтому всегда должны за ним поспевать. Нас вдохновляет необходимость постоянно менять нашу экспозицию. Мы показываем самое отдаленное будущее, по сути, мечту и плод воображения, и ближайшее будущее, которое можно по-настоящему ощутить, увидеть собственными глазами то, что появится уже скоро, а не в 2071 г.»

Каждый этаж музея посвящен отдельной теме, например, исследованию космоса, экосистемам, биоинженерии и здравоохранению. Особое внимание уделяется дополненной реальности, большим данным, робототехнике и искусственному интеллекту. В музее также откроются исследовательские лаборатории, посвященные вопросам здравоохранения, образования, «умным» городам, энергетике и транспорту.