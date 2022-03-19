экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Египте обнаружено пять древних гробниц

CentralAsia (CA) -  Пять древних гробниц обнаружили археологи вблизи египетского селения Саккара, на юге от Каира, сообщает Еuronews.

Одно из захоронений было сделано более 4,5 тысяч лет назад. Как отмечается в заявлении министерства туризма и древностей Египта, обнаруженные в гробницах предметы и росписи на стенах помогут улучшить представление о жизни людей в тот исторический период. За последние годы в этих местах учёными было сделано немало важных археологических открытий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • США могут отключить Россию от GPS, - глава «Роскосмоса» Рогозин
  • Монголия заняла 68 место из 146 в рейтинге счастливых стран
  • «США ошибочно истолковали стратегические намерения Китая». О чем говорили лидеры Китая и США?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com