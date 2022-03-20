экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В направлении Изюма российские войска безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск, - Генштаб Украины
// Генштаб Украины.

CentralAsia (CA) -  Силы обороны Украины продолжают свою оборонительную операцию в Восточном, Юго-Восточном и Северо-восточном направлениях, пишет Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Военно-воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают концентрированные ракетные и авиационные удары и воздушные атаки российских войск, прикрывают с воздуха густонаселенные города, важные промышленные объекты Украины и оперативные группировки войск.

В южном направлении линия фронта обороны была восстановлена вдоль некоторых границ. На этом направлении противник вынужден перегруппировываться, развертывать дополнительные резервы, принимать меры по восстановлению боеспособности подразделений.

В Донецком направлении российские войска ведут обстрелы и обстрелы, пишет генштаб.

В Волынском и Полесском направлениях российские войска не вели активных действий, наращивая системы управления огнем, инженерного обеспечения и материально-технического обеспечения в рамках подготовки к наступлению на Киев.

Наступательные операции также не ведутся в Северском и Слобожанском направлениях.

В направлении Изюма российские войска пытались прорвать оборону украинских войск, но безуспешно, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены, утверждает генштаб.

Российские войска несут значительные потери, пишет утверждает генштаб.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Санкции против России приведут к тому, что ключевым игроком станет Китай и его юань - СМИ
  • Официальный представитель Китая назвал санкции против России «возмутительными», - СМИ
  • «США ошибочно истолковали стратегические намерения Китая». О чем говорили лидеры Китая и США?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com