В направлении Изюма российские войска безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск, - Генштаб Украины

// Генштаб Украины.

CentralAsia (CA) - Силы обороны Украины продолжают свою оборонительную операцию в Восточном, Юго-Восточном и Северо-восточном направлениях, пишет Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Военно-воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают концентрированные ракетные и авиационные удары и воздушные атаки российских войск, прикрывают с воздуха густонаселенные города, важные промышленные объекты Украины и оперативные группировки войск.

В южном направлении линия фронта обороны была восстановлена вдоль некоторых границ. На этом направлении противник вынужден перегруппировываться, развертывать дополнительные резервы, принимать меры по восстановлению боеспособности подразделений.

В Донецком направлении российские войска ведут обстрелы и обстрелы, пишет генштаб.

В Волынском и Полесском направлениях российские войска не вели активных действий, наращивая системы управления огнем, инженерного обеспечения и материально-технического обеспечения в рамках подготовки к наступлению на Киев.

Наступательные операции также не ведутся в Северском и Слобожанском направлениях.

В направлении Изюма российские войска пытались прорвать оборону украинских войск, но безуспешно, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены, утверждает генштаб.

Российские войска несут значительные потери, пишет утверждает генштаб.