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С начала военной «спецоперации» уничтожено 1443 танка и 1248 единиц спецвоенной автомобильной техники, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Всего с начала проведения специальной военной «операции» уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом пишет Министерство обороны России.

Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка

За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

Беспилотным летательным аппаратом «Форпост-РУ» уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Выползов, 60 км севернее Киева. Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Маловоронцовки.

«В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям», - пишет Минобороны РФ.

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