Официальный представитель Китая назвал санкции против России «возмутительными», - СМИ

CentralAsia (CA) - Высокопоставленный чиновник китайского правительства заявил, что санкции, введенные западными странами против России из-за ситуации в Украине, становятся все более «возмутительными». Об этом пишет U.S.News, ссылаясь на Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн также признал точку зрения Москвы о НАТО, заявив, что альянс не должен дальше расширяться на восток, загоняя ядерную державу, такую ​как Россия, «в угол».

Китай пока не осудил действия России в Украине и не назвал их вторжением, хотя и выразил глубокую обеспокоенность по поводу войны. Пекин также выступает против экономических санкций против России из-за Украины, которые, как считают в Пекине, являются односторонними и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

«Санкции против России становятся все более и более возмутительными», — заявил Ле на форуме по безопасности в Пекине, добавив, что российских граждан лишают зарубежных активов «без всякой причины».

«История снова и снова доказывает, что санкции не могут решить проблемы. Санкции только навредят обычным людям, повлияют на экономическую и финансовую систему… и ухудшат состояние мировой экономики», - сказал он.

Ранее Белый дом заявлял, что в пятничной телефонной беседе между Джо Байденом и Си Цзиньпином президент США предупредил своего китайского коллегу о «последствиях», если Пекин окажет материальную поддержку нападению России.

Москва потребовала от НАТО юридически обязывающих гарантий того, что она прекратит свою экспансию и вернется к своим границам 1997 года.

«Это стремление к абсолютной безопасности (со стороны НАТО) как раз и приводит к абсолютному отсутствию безопасности», — сказал Ле. «Последствия загона в угол крупной державы, особенно ядерной державы, еще более невообразимы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Украина может принять международные гарантии безопасности, которые не соответствуют ее давней цели - вступить в НАТО.