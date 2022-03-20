Спецоперация России на Украине может навсегда изменить мировую экономику - СМИ

CentralAsia (CA) - Ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабшей после пандемии коронавируса, и может привести к ее необратимым изменениям. С такой оценкой глобальных последствий спецоперации России на Украине выступило издание Le Monde.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сейчас прогнозирует, что рост ВВП мира сократится на один процентный пункт, а инфляция — увеличится на 2,5 процентных пункта, рассказали во французской газете. Также издание приводит заявление старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, который считает, что кризис в мировой экономике уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и определенные металлы. При этом подчеркивается, что в прошлом году ОЭСР прогнозировала рост мирового ВВП на 4,5 процента, а в этом решила отменить публикацию своих прогнозов из-за неопределенности.

Le Monde также цитирует мнение Международного валютного фонда (МВФ). В международной организации считают, что спецоперация России на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.

Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) рассказало о последствиях отказа от российских ресурсов для страны. В частности, проблемы возникают с поставками строительных материалов. Как отметил исполнительный директор строительной ассоциации Нижней Саксонии Матиас Вехтер, на данный момент наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, необходимыми для строительства зданий и машиностроения.