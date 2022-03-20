экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане президент помиловал 75 осужденных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании осужденных, в числе которых — 18 граждан иностранных государств, 9 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций и другие. Об этом сообщает УзА.

Сообщается, что 4 гражданина полностью освобождены от отбывания основного наказания, 53 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении 2 осужденных наказание заменено на более мягкое. Кроме того, сроки наказания 16 граждан сокращены.

Среди помилованных – 18 граждан иностранных государств, 17 женщин, 15 мужчин старше 60 лет, 6 инвалидов, 9 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ISW: Украинские войска, вероятно, провели успешное контрнаступление против российских войск в районе Николаева в последние несколько дней (карта)
  • Страны Балтии в знак солидарности с Украиной высылают десять сотрудников российских посольств Решение приняли
  • ЕС изучает план передачи Киеву имущества российских предпринимателей - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com