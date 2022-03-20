В Узбекистане президент помиловал 75 осужденных

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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании осужденных, в числе которых — 18 граждан иностранных государств, 9 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций и другие. Об этом сообщает УзА.

Сообщается, что 4 гражданина полностью освобождены от отбывания основного наказания, 53 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении 2 осужденных наказание заменено на более мягкое. Кроме того, сроки наказания 16 граждан сокращены.

Среди помилованных – 18 граждан иностранных государств, 17 женщин, 15 мужчин старше 60 лет, 6 инвалидов, 9 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.