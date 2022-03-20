Сердар Бердымухамедов отправил правительство Туркменистана в отставку

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, сообщает издание «Туркменпортал».

Новый туркменский лидер сделал это в субботу сразу после церемонии инаугурации и принятия парада воинов Почетного караула и подразделений родов войск. Газета отмечает, что "приняв парад, президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Дворцовый комплекс "Огузхан", чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту".

"В соответствии с Конституцией Туркменистана глава государства подписал постановление о сложении полномочий членами правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета министров", - подчеркивает издание.

Внеочередные выборы президента Туркменистана прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал 40-летний вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97 процента голосов избирателей и сменивший на этом посту своего отца, второго главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Остальные участники президентской гонки набрали в общей сложности 27,03 процента голосов. Президент в Туркменистане избирается на семь лет и вступает в должность с момента принесения присяги.