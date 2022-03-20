В Узбекистане выявлены 38 случаев COVID-19 и 4 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:46, 20 марта 2022
- Просмотров: 395
Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 20 марта общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 237476. В течение прошедших суток зафиксированы 38 новых случаев, Минздрав страны.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (29) и Ташкентской области (5).
Также у 4 человек диагностирована пневмония.
По данным Минздрава, за день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 235 047).
На лечении находятся 792 больных COVID-19.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.