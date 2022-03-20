В Узбекистане выявлены 38 случаев COVID-19 и 4 коронавирусной пневмонии

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 20 марта общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 237476. В течение прошедших суток зафиксированы 38 новых случаев, Минздрав страны.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (29) и Ташкентской области (5).

Также у 4 человек диагностирована пневмония.

По данным Минздрава, за день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 235 047).

На лечении находятся 792 больных COVID-19.