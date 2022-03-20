С 24 февраля в Украине погибли 847 мирных жителей, 1399 получили ранения, - ООН

CentralAsia (CA) - С 4 часов утра 24 февраля 2022 года до 24:00 18 марта 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 2246 жертв среди гражданского населения в Украине: 847 убитых и 1399 раненых.

Это включало в себя:

- в общей сложности 847 убитых (155 мужчин, 119 женщин, 7 девочек и 21 мальчик, а также 36 детей и 509 взрослых, пол которых пока неизвестен);

- в общей сложности 1399 раненых (142 мужчины, 107 женщин, 18 девочек и 9 мальчиков, а также 51 ребенок и 1072 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях: 968 жертв (240 убитых и 728 раненых).

На территории, контролируемой правительством: 734 жертвы (187 убитых и 547 раненых).

На территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками»: 234 жертвы (53 убитых и 181 раненый).

В других регионах Украины (город Киев, а также Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства, когда произошли жертвы: 1278 жертв (607 убитых и 671 раненый).

«Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения были вызваны применением взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку поступление информации из некоторых районов, где ведутся интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), а также Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Эти цифры получают дальнейшее подтверждение и не включены в вышеуказанную статистику», - говорится в сообщении.

УВКПЧ отмечает доклад Генеральной прокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8 часов утра (по местному времени) 19 марта 112 детей были убиты и более 140 получили ранения. УВКПЧ также отмечает доклад начальника Следственного управления Национальной полиции Харьковской области, согласно которому по состоянию на 18 часов вечера (по местному времени) 18 марта в регионе было убито 263 мирных жителя, в том числе 14 детей.