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В Казахстане за сутки выявили 49 заболевших коронавирусом
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки (19 марта) зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 304 867 случаев.

Всего выздоровело 1 285 159 человек от COVID-19.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки: заболели – 9. Умерли – 0.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа: Заболели – 88 560. Умерли – 5350.

Проходят лечение 7127 человек (6054 КВИ+ и 1073 КВИ-): в тяжёлом состоянии – 54; в состоянии крайней степени тяжести – 22; на аппаратах ИВЛ – 11.

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Коронавирус в Казахстане
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