Украина заблокировала 1,5 тыс. российских инфоресурсов в интернете
- Азия и мир, политика
- 13:29, 20 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Заблокировано 1,5 тыс. российских инфоресурсов в интернете, пишет Национальная полиция Украины.
Всего удалось заблокировать 1500 ресурсов, заблокированные каналы насчитывали около 15 млн аудитории.
«Также отдельно было заблокировано 3178 публикаций, оправдывавших военные преступления и гибель мирного населения Украины», - пишет Нацполиция Украины.
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