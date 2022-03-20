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Украина заблокировала 1,5 тыс. российских инфоресурсов в интернете

CentralAsia (CA) -  Заблокировано 1,5 тыс. российских инфоресурсов в интернете, пишет Национальная полиция Украины.

Всего удалось заблокировать 1500 ресурсов, заблокированные каналы насчитывали около 15 млн аудитории.

«Также отдельно было заблокировано 3178 публикаций, оправдывавших военные преступления и гибель мирного населения Украины», - пишет Нацполиция Украины.

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