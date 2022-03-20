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ISW: Российские войска, похоже, отказались от планов атаковать Одессу (карта военных действий)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Первоначальная российская кампания по захвату столицы и крупных городов Украины и смене режима провалилась, утверждает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 19 марта, 3 часа дня по восточному времени.

Российские войска продолжают усилия по восстановлению динамики этой кампании, но эти усилия, скорее всего, также потерпят неудачу, считает институт.

Также институт пишет, что российские войска продолжат попытки продвинуться в пределах досягаемости эффективной артиллерии центра Киева, но перспективы их успеха неясны.

«Война, скорее всего, перейдет в фазу тупика, который может продлиться недели или месяцы», - говорится в сообщении.

Наиболее опасное в настоящее время продвижение России происходит из Херсона на север в направлении Кривого Рога в попытке изолировать Запорожье и Днепр с запада. Российские войска вряд ли смогут окружить или захватить Кривой Рог в ближайшие дни, и, возможно, вообще не смогут этого сделать, не сосредоточив для этого гораздо большие силы, чем они сейчас располагают на этой оси.

Российские войска, похоже, отказались от планов атаковать Одессу, по крайней мере, в ближайшей перспективе, считает институт.

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