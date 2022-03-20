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Президенты Украины и Франции обсудили мирные переговоры с Россией

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский обсудил военные действия на Украине с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в ночь на воскресенье.

«Говорили с президентом Французской Республики о нашем взаимодействии, о поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей», — рассказал Зеленский.

Переговоры с российской стороной он назвал «непростыми и неприятными», но необходимыми.

По данным французского канала BFM, Макрон в разговоре указал на «возможную перспективу выхода из кризиса».

До этого президенты Украины и Франции созванивались 17 марта.

Россия 24 февраля начала на Украине военную операцию по «демилитаризации и денацификации». Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Евросоюз, США и другие страны осудили военные действия и ввели несколько пакетов санкций.

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